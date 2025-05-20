ЕС ввел персональные санкции за дестабилизирующие действия России: кого заденут

В Совете Европейского Союза раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизационную деятельность России, направленную против членов ЕС и партнеров.

Персональные санкции ЕС против России

Как говорится на сайте Совета Евросоюза, дополнительные санкции применены против 21 физического лица и шести юридических лиц, имеющих отношение к дестабилизирующей деятельности Москвы за границей.

Совет ЕС разрешил применять меры против активов, связанных с дестабилизирующей деятельностью России.

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Среди них — судна, самолеты, недвижимость, коммуникационное оборудование, финансовые учреждения или компании, которые занимаются криптовалютами, если они прямо или косвенно вовлечены в дестабилизирующие действия Москвы.

В заявлении говорится, что Совет Евросоюза теперь будет приостанавливать лицензии на вещание российских медиакомпаний, находящихся под контролем российского руководства, а также запрещать им транслировать свой контент в странах ЕС.

Как отмечается, эти меры не будут препятствовать целевым СМИ и их персоналу осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, для исследования и интервью.

Кого затронут персональные санкции

В сообщении Совета ЕС упоминаются подозреваемый в государственной измене пророссийский политик Виктор Медведчук, его соратники Артем Марчевский и Олег Волошин. Они причастны к продвижению пропаганды Кремля, направленной против стран ЕС и Украины.

Под санкции попали некоторые лица, которые причастны к попыткам подрыва демократического политического процесса в Эстонии и Германии.

Среди них — Алик Хучбаров и Илья Бочаров, которых считают оперативниками российского ГРУ, немецкий блогер Томас Репер, блогер Алина Липп, турецкая AFA Medya и ее основатель Хюсеин Догру.

Кроме этого, введенные ограничения затронут Елену Колбасникову, Юлию Прохорову, Ростислава Теслюка и Андрея Харьковского.

Санкции ввели против Виктора Луговенко и новостной компании African Initiative, занимающейся распространением пророссийских нарративов на африканскую аудиторию.

Ограничения затронут Жюстена Блеза Тагу — руководителя International Africa Media, а также Михаила Прудникова за системное распространение пророссийских и антизападных нарративов в Африке и основателя Black African Defense League Сильвена Афуа.

Каких юридических лиц затронули санкции

В Совете ЕС отмечают, что среди юридических лиц в санкционный список попали хостинговый сервис Stark Industries, его директор Юрие Некулити и владелец Иван Некулити.

Утверждается, что они давали возможность поддерживаемым Россией субъектам осуществлять различную дестабилизационную деятельность против ЕС и третьих стран. Среди них — как дезинформации, так и кибератаки.

Санкции затронули рыболовные компании Norebo JSC и Murman Sea Food за привлечение к шпионской и диверсионной деятельности, в частности против подводных кабелей.

Кроме этого, под ограничения попал Главный радиочастотный центр и его директор Руслан Нестеренко, который является ответственным за масштабное глушение GPS-сигнала над странами Балтии, в результате чего возникли риски для гражданской авиации.

Как сообщается, санкции предусматривают замораживание активов, запрет въезда и транзита через ЕС, запрет для юридических лиц и граждан Европейского Союза предоставлять им любые средства.

Ранее Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за ведение полномасштабной войны, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

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