Сибіга повідомив, скільки РФ коштує один день війни проти України

Повномасштабна війна, яку Російська Федерація веде проти України, обходиться їй у приблизно в $1 млрд щодня.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню Haqqin.

Один день війни обходиться Росії в $1 млрд – Сибіга

– Вартість одного дня війни для Росії становить майже $1 млрд. Скільки благ вони змогли б принести своєму народу за ці гроші! А що вони роблять замість цього? Сіють смерть!, – підкреслив Сибіга.

Очільник МЗС також повідомив, що під час аналізу російських ракет, особливо балістичних, було виявлено, що приблизно 30-35% їхніх складових вироблено у західних країнах.

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Це, за словами міністра, свідчить про те, що Росія не припиняє спроб обходити міжнародні санкції. Така ситуація, на його думку, вимагає запровадження вторинних санкцій щодо третіх країн, які допомагають Кремлю отримувати необхідні компоненти.

– Я можу вам точно сказати: санкції працюють! Їх треба посилювати і закривати шляхи, за допомогою яких Росія обходить санкції. Інакше ми не зможемо зупинити Росію, – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, 20 травня Рада Європейського Союзу затвердила 17 пакет санкцій, які включають як економічні, так і персональні обмеження. Їх мета – обмежити доступ Росії до критично важливих військових технологій і джерел енергетичних прибутків, що використовуються для ведення війни.

До нового пакета входять, зокрема, санкції проти так званого тіньового флоту російських танкерів, компаній-операторів цих суден, а також проти найбільшої нафтовидобувної компанії РФ.

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