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Под Москвой атакован завод концерна Кронштадт, который производит боевые БпЛА — ЦПД

дрон бпла
Фото: Pixabay

28 мая в городе Дубна Московской области прогремели взрывы. Под атаку дронов попал машиностроительный завод им. Н. П. Федорова (ДМЗ), который входить в группу компаний Кронштадт.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Дроны атаковали предприятие Кронштадт

По словам местных жителей, дроны атаковали предприятие по разработке беспилотников Кронштадт.

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Позже появилось видео, на котором видно, как беспилотник пролетает над городом и, вероятно, попадает на территорию предприятия.


Машиностроительный завод им. Н. П. Федорова производит легкую авиационную технику и беспилотники, в частности самолеты Су-29 и амфибии Р-50.

Дубненський машинобудівний завод

Карта: Google Maps

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил атаку дронов на Московскую область, в частности по машиностроительному заводу. По его словам, ДМЗ является одним из важных предприятий в оборонной сфере РФ, который с 2020 года входит в состав концерна Кронштадт.

— Основной профиль — производство боевых БпЛА, в частности комплекса Орион (россияне называют его аналогом Байрактара). Эти дроны используются Россией против Украины. На предприятии развернуто полномасштабное серийное производство, а также конструкторские разработки новых версий дронов с расширенными боевыми возможностями, — сообщил Коваленко.

На заводе также работают цеха для обработки композитных материалов, а также современные линии монтажа авионики и систем управления. Предприятие продолжает наращивать производство, несмотря на действие международных санкций, и функционирует в режиме военной экономики.

На официальном сайте Кронштадта сообщается, что компания уже более 15 лет занимается разработкой и производством дронов. Среди ее продуктов: беспилотники Орион, Молния, Сириус и Гром.

После полномасштабного вторжения России в Украину эта компания попала под санкции США, ЕС, Великобритании и других стран.

Город Дубна, который находится в 125 км от Москвы, известен как наукоград и является крупнейшим в России центром исследований в области ядерной физики.

Місто Дубна на карті

Карта: Google Maps

В общем в ночь на 28 мая взрывы слышали в нескольких городах Московской области. Из-за угрозы атаки дронов приостановили работу три аэропорта: Домодедово, Внуково и Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 33 беспилотника, которые летели в направлении столицы.

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