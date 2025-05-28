Під Москвою атаковано завод концерну Кронштадт, який виробляє бойові БпЛА – ЦПД

28 травня в місті Дубна Московської області прогриміли вибухи. Під атаку дронів потрапив машинобудівний завод ім. М. П. Федорова (ДМЗ), який входить до групи компаній Кронштадт.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів.

Дрони атакували підприємство Кронштадт

За словами місцевих жителів, дрони атакували підприємство з розробки безпілотників Кронштадт.

Зараз дивляться

Пізніше з’явилося відео, на якому видно, як безпілотник пролітає над містом і, ймовірно, потрапляє на територію підприємства.

Машинобудівний завод ім. М. П. Федорова виробляє легку авіаційну техніку та безпілотники, зокрема літаки Су-29 та амфібії Р-50.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку дронів на Московську область, зокрема по машинобудівному заводу. За його словами, ДМЗ є одним із важливих підприємств в оборонній сфері РФ, який з 2020 року входить до складу концерну Кронштадт.

– Основний профіль – виробництво бойових БпЛА, зокрема комплексу Оріон (росіяни називають його аналогом Байрактара). Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуто повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями, – повідомив Коваленко.

На заводі також працюють цехи для обробки композитних матеріалів, а також сучасні лінії монтажу авіоніки та систем керування. Підприємство продовжує нарощувати виробництво, попри дію міжнародних санкцій, і функціонує в режимі воєнної економіки.

На офіційному сайті Кронштадту повідомляється, що компанія вже понад 15 років займається розробкою і виробництвом дронів. Серед її продуктів:безпілотники Оріон, Молнія, Сіріус і Грім.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця компанія потрапила під санкції США, ЄС, Великої Британії та інших країн.

Місто Дубна, яке розташоване за 125 км від Москви, відоме як наукоград і є найбільшим у Росії центром досліджень у галузі ядерної фізики.

Загалом у ніч на 28 травня вибухи чули в кількох містах Московської області. Через загрозу атаки дронів призупинили роботу три аеропорти: Домодєдово, Внуково та Жуковський.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 33 безпілотники, які летіли в напрямку столиці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.