Производит компоненты для оружия РФ: дроны атаковали Дмитриевский химзавод

В ночь на 26 мая в Ивановской области России прогремели взрывы. По предварительным данным, беспилотники атаковали Дмитриевский химический завод в городе Кинешма.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В России дроны атаковали химический завод

Telegram-канал Astra, ссылаясь на местных жителей, сообщил о взрывах в городе Кинешма Ивановской области. После этого над городом поднялся дым.

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Целью атаки мог стать Дмитриевский химический завод (ДХЗ).

Как сообщили в Оперштабе Ивановской области, в Кинешме якобы была отражена атака беспилотников. В промышленной зоне зафиксировано падение обломков дрона.

По предварительным данным, никто не пострадал, но утверждается, что повреждено хозздание, которое предназначено для хранения упаковки. На месте работают специальные службы.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил атаку дронов на химическое предприятие. По его словам, завод производит компоненты для российской техники и оружия.

— Несмотря на атаки врага, неизвестные дроны атаковали в РФ Елабугу, где производят Shahed, а также химическое предприятие в Ивановской области, которое создает компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты, — написал он в Telegram.

Ранее в области ввели “режим угрозы атаки БпЛА” и активировали систему воздушного оповещения.

Город Кинешма расположен примерно в 400 километрах к северо-востоку от Москвы. Именно там находится Дмитриевский химический завод.

Напомним, что Дмитриевский химический завод является одним из ведущих производителей бутилацетата и промышленных растворителей в России. 21 апреля 2022 года на его территории произошел крупный пожар — огонь охватил цех площадью 1,5 тыс. квадратных метров, обвалился металлический ангар, а несколько работников получили травмы.

Фото: Astra

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