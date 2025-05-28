Трамп теряет терпение в отношении Путина, но решения до сих пор нет — Politico

Накануне Дональд Трамп дал понять, что его терпение в отношении российского диктатора Владимира Путина исчерпывается, предупредив, что тот играет с огнем, отказываясь от переговоров о завершении войны в Украине, однако президент США до сих пор не определился в своих дальнейших действиях.

Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех американских чиновников.

Трамп не определился, как дальше давить на Путина

— Путин опасно приблизился к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп выложил перед ним, — сказал один из собеседников на условиях анонимности.

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Однако американский лидер “еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление Путиным атак на Украину”.

Заместитель руководителя Института политики Америка превыше всего Фред Фляйц, близкий к Белому дому, считает, что терпение Трампа в отношении Путина исчерпывается.

— В течение следующего месяца или шести недель наступит время, когда Трамп может прекратить переговоры и ввести жесткие санкции, — сказал он.

В то же время, по словам двух собеседников, во время разговора с европейскими лидерами на прошлой неделе, который состоялся после телефонных переговоров с Зеленским и Путиным, Трамп оправдывал нежелание главы Кремля участвовать в мирных переговорах якобы из-за угрозы новых санкций со стороны Европы и США.

То есть Трамп дал понять европейцам, что ему не нравятся санкции, надеясь вынудить Путина к переговорам без экономического давления.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональда Трамп в своей соцсети написал, что Владимир Путин “играет с огнем“ и не понимает, что если бы не он, то с Россией уже произошло бы много плохих вещей.

Источник : Politico

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