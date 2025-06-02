Великобритания построит до 12 атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS, готовясь к потенциальной угрозе со стороны России.

Об этом сообщает правительство Британии.

Британская ядерная программа

Соединенное Королевство выделит 15 млрд фунтов на британскую программу создания ядерных боеголовок, что обеспечит выполнение правительственного Плана изменений. Ядерные инвестиции трансформируют критические части оборонной ядерной промышленности, непосредственно поддерживая 30 тыс. высококвалифицированных рабочих мест по всей стране.

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2 июня премьер-министр Кир Стармер объявит, что британский флот расширится на 12 новых подводных лодок типа SSN-AUKUS.

Британское правительство должно представить новый Стратегический оборонный обзор, в котором, как ожидается, будет предложено Вооруженным силам Соединенного Королевства перейти в состояние боевой готовности для сдерживания растущих угроз. Отчет содержит 62 рекомендации, которые, как ожидается, правительство примет в полном объеме.

Согласно Стратегическому оборонному обзору, предполагается:

переход к боевой готовности для сдерживания угроз и укрепления безопасности в евроатлантическом регионе

увеличение запасов боеприпасов;

закупка до 7000 единиц оружия большой дальности британского производства.

Предусматривается модернизация инфраструктуры на объекте по производству ядерного оружия (AWE) в Олдермастоне и поддержка более 9000 рабочих мест на объекте в Беркшире, а также тысяч других объектов по всей британской цепи поставок — от Шотландии до Сомерсета.

Как суверенная британская программа создания боеголовок, так и британский флот подводных лодок с обычными вооружениями обеспечат безопасность Великобритании и НАТО на десятилетия вперед, подчеркнули в правительстве Соединенного Королевства.

Ранее издание The Telegraph писало, что Великобритания начала тайную подготовку к военному нападению со стороны России. Премьер Кир Стармер опасается, что Кремль будет преобладать Британию и ее союзников на поле боя. Москва неоднократно угрожала Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины.

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