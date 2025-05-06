Британия тайно готовится к прямому военному нападению со стороны России — СМИ

Великобритания начала тайную подготовку к военному нападению России. Министры и премьер Кир Стармер опасаются, что Кремль будет преобладать Британию и ее союзников на поле боя.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Уязвимость Великобритании

Так, британские чиновники хотят обновить 20-летние планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, которые бы подготовили страну к войне после угроз нападения со стороны Кремля.

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В засекреченном досье должны изложить, как правительство Британии будет реагировать на объявление войны. Британские министры опасаются, что Россия превзойдет в силе Соединенное Королевство и его союзников и что страна окажется неподготовленной и плохо защищенной.

Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины.

Эксперты предупреждают, что в Великобритании уязвима критическая инфраструктура, в том числе газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

План обороны Британии

В обновленном засекреченном плане обороны будет изложена стратегия на ближайшие дни после удара по Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. Речь идет об обычных ракетных ударах, ударах ядерными боеголовками или кибератаках.

Также рассмотрению подлежат военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. Маловероятно, что документ вообще когда-то обнародуют.

Кабинет министров уже смоделировал сценарий, в котором вражеское государство одновременно запускает ракеты и осуществляет кибератаки на национальную инфраструктуру. Оценка рисков показала, что успешная атака может привести к гибели гражданских, а также сотрудников аварийно-спасательных служб, нанести серьезный экономический ущерб и нарушить работу жизненно важных служб.

Представители оборонного ведомства призвали правительство разработать собственную форму израильского Железного купола для защиты от ракетных атак.

В прошлом месяце чиновник Королевских военно-воздушных сил заявил, что если бы Россия ударила по Британии так, как она это сделала 24 февраля 2022 года в Украине, то российские ракеты прорвали бы британскую противовоздушную оборону и уничтожили бы инфраструктурные объекты.

Россия, Китай и Иран утверждают, что разработали гиперзвуковые ракеты, которые могут лететь со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, и легче преодолевать системы противовоздушной обороны.

Ракетные удары по газовым терминалам и пяти АЭС могут высвободить радиоактивные материалы по всей стране и оказать длительное воздействие на безопасность, здоровье, окружающую среду и экономику страны.

Кибератака на Великобританию

Новый план действий на случай чрезвычайных ситуаций впервые рассматривает угрозу кибервойны. Государственные специалисты имеют возможность отключать транспортные сети, электроэнергию и временно закрывать правительственные учреждения.

Кен МакКаллум, директор разведуправления МИ5, заявил в октябре, что количество государственных угроз, которые расследует ведомство, за год выросло на 48% и что Россия усилила свои кибератаки.

Военная книга и план защиты Британии

Британский план безопасности разработан по образцу Военной книги — секретного досье времен холодной войны с инструкциями о том, как правительство должно реагировать на ядерную атаку.

Военная книга, которая сейчас хранится в Национальном архиве, содержала планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов Кабмина, которых в случае бомбардировки Лондона переместили бы в бункер в Котсуолдсе. Королева Елизавета II сбежала бы в безопасное место на королевской яхте.

Согласно этому же плану, Британию поделили бы на 12 зон, которыми бы руководили министры, высшие офицеры, судьи с особыми полномочиями. Также будут создаваться запасы продовольствия и строительных материалов.

Телерадиокомпания BBC будет транслировать социальные объявления о том, как укрыться от ракет. Произведения искусства вывезут в Шотландию.

Напомним, что премьер Кир Стармер заявил, что с 2027 года Великобритания будет тратить на оборону 2,5% ВВП, но министры и руководители служб еще не пришли к согласию относительно того, как эти деньги надо тратить.

Источник : The Telegraph

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