Велика Британія побудує до 12 атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, готуючись до потенційної загрози з боку Росії.

Про це повідомляє уряд Британії.

Британська ядерна програма

Сполучене Королівство виділить 15 млрд фунтів на британську програму створення ядерних боєголовок, що забезпечить виконання урядового Плану змін. Ядерні інвестиції трансформують критичні частини оборонної ядерної промисловості, безпосередньо підтримуючи 30 тис. висококваліфікованих робочих місць по всій країні.

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2 червня прем’єр-міністр Кір Стармер оголосить, що британський флот розшириться на 12 нових підводних човнів типу SSN-AUKUS.

Британський уряд має презентувати новий Стратегічний оборонний огляд, в якому, як очікується, буде запропоновано Збройним силам Сполученого Королівства перейти до стану бойової готовності для стримування загроз, що зростають. Звіт містить 62 рекомендації, які, як очікується, уряд ухвалить у повному обсязі.

Згідно зі Стратегічним оборонним оглядом, передбачається:

перехід до бойової готовності для стримування загроз і зміцнення безпеки в євроатлантичному регіоні

збільшення запасів боєприпасів;

закупівля до 7000 одиниць зброї великої дальності британського виробництва.

Передбачається модернізація інфраструктури на об’єкті з виробництва ядерної зброї (AWE) в Олдермастоні і підтримка понад 9000 робочих місць на об’єкті в Беркширі, а також тисяч інших об’єктів по всьому британському ланцюгу поставок – від Шотландії до Сомерсета.

Як суверенна британська програма створення боєголовок, так і британський флот підводних човнів зі звичайними озброєннями гарантуватимуть безпеку Великої Британії і НАТО на десятиріччя вперед, наголосили в уряді Сполученого Королівства.

Раніше видання The Telegraph писало, що Велика Британія почала таємну підготовку до військового нападу з боку Росії. Прем’єр Кір Стармер побоюється, що Кремль переважатиме Британію та її союзників на полі бою. Москва неодноразово погрожувала Великій Британії прямим нападом через її підтримку України.

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