Закликав до миру: Папа Римський уперше провів телефонну розмову з Путіним

4 червня Папа Римський Лев XIV уперше поспілкувався телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Vatican News, посилаючись на слова глави пресслужби Святого Престолу.

Папа Римський поспілкувався з Путіним

Під час телефонної розмови основний акцент було зроблено на ситуації в Україні та питаннях, пов’язаних з миром.

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Папа закликав Росію зробити крок назустріч миру. Він наголосив на важливості діалогу, який допоможе встановити позитивні відносини між сторонами і знайти шлях до вирішення конфлікту.

Також Папа Римський з Путіним обговорив гуманітарну ситуацію, важливість надання допомоги там, де вона потрібна, постійні зусилля з обміну полоненими, а також вагомий внесок кардинала Маттео Дзуппі.

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш написав у Facebook, що Путін сам зателефонував Папі Леву XIV.

Він зазначив, що раніше Володимир Путін уникав прямих контактів із Папою Франциском, якого вважали занадто лояльним до Росії. А тепер російський диктатор зателефонував Папі Леву XIV, який, навпаки, має чітку проукраїнську позицію.

Це, на його думку, може свідчити про послаблення позицій Кремля і прагнення шукати нові можливості співпраці та підтримки.

– Також важливо підкреслити, що ця розмова відбулася після спілкування російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом, що свідчить також дуже чітко й однозначно – американський лідер послідовно переконує Путіна прийняти Ватикан як місце для переговорів, – зазначив Андрій Юраш.

Посол припускає, що початок комунікації російського диктатора з апостольською столицею та заперечення РФ використання Ватикану як майданчика для переговорів уже не здаються такими категоричними.

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