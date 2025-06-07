Российская ФСБ считает Китай врагом: опубликован засекреченный отчет

Российский диктатор Владимир Путин публично заявлял, что дружба РФ с Китаем непоколебима, а стратегическое военное и экономическое сотрудничество вступило в золотую эру. Но в штаб-квартире российского агентства внутренней безопасности, известного как ФСБ, китайцев называют врагами.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний 8-страничный документ российской ФСБ, в котором устанавливаются приоритеты для отражения шпионажа Китая.

ФСБ РФ считает Китай врагом

Как говорится в сообщении, документ не датирован, что повышает вероятность того, что это черновик. Однако из контекста становится понятно, что он создан в конце 2023 или в начале 2024 года.

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Секретное разведывательное подразделение, о котором ранее не сообщалось, предупреждало, что Китай представляет серьезную угрозу для безопасности России, говорится в документе.

По словам офицеров, Пекин все больше пытается завербовать российских шпионов и получить конфиденциальные военные технологии, порой переманивая недовольных ученых РФ.

Сотрудники разведки утверждают, что Китай шпионит за операциями российских военных в Украине, чтобы узнать о западном оружии и военных действиях.

— Они опасаются, что китайские ученые закладывают основу для предъявления претензий на российскую территорию, — говорится в сообщении.

Работники российского ФСБ предупреждают, что китайские разведчики осуществляют шпионаж в Арктике, используя горнодобывающие компании и университетские исследовательские центры в качестве прикрытия.

Разведывательная битва между Россией и Китаем

В издании обратили внимание, что россияне описывают в документе о динамично развивающейся напряженной разведывательной битве в тени между двумя якобы внешне дружественными странами.

В качестве примера, в документе говорится о том, что ФСБ одобрила новую программу контрразведки под названием Антанта-4 за три дня до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году.

В материале указано, что кодовое название иронично намекает на дружбу Москвы с Пекином, которая противоречила настоящему намерению инициативы — не дать китайским шпионам подрывать интересы России.

Журналисты обратили внимание, что, вероятно, время не было выбрано случайно. В тот период Россия перенаправляла почти военные и шпионские ресурсы в Украину, однако Москва беспокоилась, что Пекин может попытаться извлечь выгоду из этого отвлечения.

В документе говорится, что российская ФСБ наблюдала за Китаем. В частности, в это время китайские разведчики активизировали усилия по вербовке российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к Кремлю.

— Чтобы противодействовать этому, ФСБ поручила своим сотрудникам перехватить “угрозу” и “предотвратить передачу важной стратегической информации китайцам”, — говорится в материале.

Согласно документу, сотрудникам было приказано провести личные встречи с гражданами России, которые тесно сотрудничают с Китаем, и предупредить их, что Пекин пытается воспользоваться преимуществами России и получить передовые научные исследования.

В документе говорится, что ФСБ приказала постоянно накапливать информацию о пользователях в китайском мессенджере WeChat.

В частности, это включает взлом телефонов шпионских объектов и анализ данных с помощью специального программного средства, которое находится в подразделении ФСБ.

Журналисты отмечают, что документ ФСБ подтверждает теорию о том, что при правильном подходе Россию можно оторвать от Китая. В нем описываются недоверие и подозрительность с обеих сторон.

Об этом свидетельствует то, что Китай проводит полиграфные проверки агентов, когда они возвращаются домой, усиливает контроль за 20 тыс. студентов из РФ в Китае, пытается вербовать россиян с китайскими супругами как потенциальных шпионов.

Однако журналисты добавляют, что Путин хорошо осознает риски более тесных отношений с Китаем, но все равно решил продвигаться вперед. Это может свидетельствовать о том, что у США мало возможностей заставить Москву изменить курс.

В документе указано, что Путин годами добивался благосклонности лидера Китая Си, а вскоре закрепил гораздо более глубокое партнерство после вторжения в Украину.

Представители российской ФСБ пытаются сдержать риски, исходящие от китайской разведки, не провоцируя негативных последствий для двусторонних отношений.

В документе добавили, что российских офицеров предупредили о том, что необходимо избегать публичного упоминания китайских разведывательных служб как потенциального врага.

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