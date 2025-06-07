Россияне пытаются закрепиться: что происходит между Покровском и Константиновкой

В Донецкой области российские оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины и закрепиться за трассой Покровск-Константиновка.

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Хортица Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал о том, какая сейчас ситуация на фронте.

Что происходит между Покровском и Константиновкой

По его словам, самыми горячими остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское направления.

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— За пятницу — это 77 столкновений. На Покровском направлении — это много. Это больше, чем было, например, на прошлой неделе. Это еще одна активизация, — отметил спикер ОСГВ Хортица.

По словам Трегубова, российские оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины. В частности, армия РФ активно стремится закрепиться за трассой Покровск-Константиновка, объяснил он.

— Там россияне пытаются закрепиться за трассой в районе Попового Яра. Активно пытаются проводить давние наступательные действия. Возможно, сейчас это наиболее активная зона боевых действий на всем фронте, по крайней мере одна из нескольких, — обратил внимание он.

Как отметил Трегубов, все усилия Вооруженных сил Украины направлены на то, чтобы там сдержать российских оккупантов и не дать им усилить наступления, а в идеале — выбросить их оттуда на юг.

По мнению спикера, вероятно, в зоне ответственности ОСГВ Хортица во время летней наступательной компании российские войска сконцентрируются на попытке двигаться в сторону Константиновки и Дружковки.

Он отметил, что армия РФ пытается идти через Часов Яр и Торецк уже годами. Однако сейчас оккупанты могут бросить еще большее количество сил и акцентов, считает спикер ОСГВ Хортица.

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