Російська ФСБ вважає Китай ворогом: опубліковано засекречений звіт

Російський диктатор Володимир Путін публічно заявляв, що дружба РФ з Китаєм є непохитною, а стратегічне військове та економічне співробітництво вступило у золоту еру. Але у штаб-квартири російського агентства внутрішньої безпеки, відомого як ФСБ, китайців називають ворогами.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на внутрішній 8-сторінковий документ російської ФСБ, в якому встановлюються пріоритети для відбиття шпигунства Китаю.

ФСБ РФ вважає Китай ворогом

Як йдеться у повідомленні, документ не датовано, що підвищує ймовірність того, що це чернетка. Проте з контексту стає зрозуміло, що він створений наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

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Секретний розвідувальний підрозділ, про який раніше не повідомлялося, попереджав, що Китай становить серйозну загрозу для безпеки Росії, йдеться у документі.

За словами офіцерів, Пекін дедалі більше намагається завербувати російських шпигунів та отримати конфіденційні військові технології, часом переманюючи незадоволених науковців РФ.

Співробітники розвідки стверджують, що Китай шпигує за операціями російських військових в Україні, щоб дізнатися про західну зброю та військові дії.

– Вони побоюються, що китайські науковці закладають основу для пред’явлення претензій на російську територію, – йдеться у повідомленні.

Працівники російського ФСБ попереджають, що китайські розвідники здійснюють шпигунство в Арктиці, використовуючи гірничодобувні компанії та університетські дослідницькі центри як прикриття.

Розвідувальна битва між Росією і Китаєм

У виданні звернули увагу, що росіяни описують у документі про напружену розвідувальну битву, що динамічно розвивається, в тіні між двома нібито зовні дружніми країнами.

Як приклад, у документі йдеться про те, що ФСБ схвалила нову програму контррозвідки під назвою Антанта-4 за три дні до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році.

У матеріалі зазначено, що кодова назва іронічно натякає на дружбу Москви з Пекіном, яка суперечила справжньому наміру ініціативи – не дати китайським шпигунам підривати інтереси Росії.

Журналісти звернули увагу, що, ймовірно, час не було вибрано випадково. У той період Росія перенаправляла майже військові та шпигунські ресурси в Україну, проте Москва турбувалася, що Пекін може спробувати отримати вигоду з цього відволікання.

У документі йдеться, що російська ФСБ спостерігала за Китаєм. Зокрема, в цей час китайські розвідники активізували зусилля з вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до Кремля.

– Щоб протидіяти цьому, ФСБ доручила своїм співробітникам перехопити “загрозу” та “запобігти передаванню важливої ​​стратегічної інформації китайцям”, – зазначено у матеріалі.

Згідно з документом, співробітникам було наказано провести особисті зустрічі з громадянами Росії, які тісно співпрацюють з Китаєм, та попередити їх, що Пекін намагається скористатися перевагами Росії та отримати передові наукові дослідження.

У документі йдеться, що ФСБ наказала постійно накопичувати інформацію про користувачів у китайському месенджері WeChat.

Зокрема, це включає злом телефонів шпигунських об’єктів та аналіз даних за допомогою спеціального програмного засобу, який перебуває у підрозділі ФСБ.

Журналісти зазначають, що документ ФСБ підтверджує теорію про те, що за правильного підходу Росію можна відірвати від Китаю. У ньому описуються недовіра і підозрілість з обох сторін.

Про це свідчить те, що Китай проводить поліграфні перевірки агентів, коли вони повертаються додому, посилює контроль за 20 тис. студентів з РФ у Китаї, намагається вербувати росіян з китайським подружжям як потенційних шпигунів.

Проте журналісти додають, що Путін добре усвідомлює ризики тісніших відносин з Китаєм, але все одно вирішив просуватися вперед. Це може свідчити про те, що у США мало можливостей змусити Москву змінити курс.

У документі зазначено, що Путін роками домагався прихильності лідера Китаю Сі, а згодом закріпив набагато глибше партнерство після вторгнення в Україну.

Представники російської ФСБ намагаються стримати ризики, які виходять від китайської розвідки, не провокуючи негативних наслідків для двосторонніх відносин.

У документі додали, що російських офіцерів попередили про те, що необхідно уникати публічного згадування китайських розвідувальних служб як потенційного ворога.

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