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Трамп заявил, что окончательное решение о санкциях против РФ – за ним

Трамп о возможных новых санкциях против России: решение будет за мной
Фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что “при необходимости” применит дополнительные санкции против России.

Об этом он сказал во время общения с журналистом на борту Air Force One.

Трамп о санкциях против РФ

Трамп сообщил, что в случае, если он придет к выводу, что Россия “не намерена заключать мирное соглашение или прекратить кровопролитие”, то введет дополнительные санкции.

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Он также подчеркнул, что окончательное решение по усилению давления на Москву остается за ним, даже несмотря на то, что многие сенаторы поддержали соответствующий законопроект.

– Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это именно так, и это сэкономит много времени, если так и будет. Так что меня это устраивает. Я еще не решил, применю ли его. Это очень сильный законопроект, — заявил он.

Недавно спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп в целом “сохраняет позитивный настрой относительно прогресса в урегулировании войны в Украине”, но не исключает возможности введения санкций против России, если этого потребует ситуация.

В конце мая Трамп заявлял, что пока не намерен вводить новые санкции против РФ. Он заявил, что дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от поведения Москвы.

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