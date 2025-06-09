С начала 2025 года в России сокращают единовременные выплаты гражданам, которые подписывают контракт на прохождение военной службы. Это свидетельствует об усилении бюджетного кризиса из-за влияния санкций.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Сокращение выплат контрактникам

Так, в Самарской области выплаты снижены с $45 тыс. до $26 тыс., в Ямало-Ненецком округе – с $39 тыс. до $24 тыс., в Нижегородском – с $38 тыс. до $19 тыс. Башкортостан урезал выплаты с $20 тыс. до $12 тыс., а для контрактников из Уфы – до $7 тыс.

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Основной причиной сокращения выплат является дефицит региональных бюджетов. В Башкортостане дефицит бюджета вырос на $73 млн до $124 млн, в Кемеровской области – до $899 млн – это связано с кризисом в угольной отрасли. Как следствие, около 15 тыс. шахтеров рискуют потерять работу.

— Приоритет регионов смещается к реализации национальных проектов под контролем федерального центра, который финансирует до 90% расходов в социальной сфере. Это уменьшает гибкость местных бюджетов и вынуждает сокращать необязательные расходы, — отмечают в Службе внешней разведки.

Снижение выплат демонстрирует финансовую нестабильность в регионах и нескоординированную политику, что только усиливает социальную напряженность в условиях военной экономики.

В феврале 2025 года Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что власти Самарской области объявили о сокращении размера выплат за заключение контракта с Минобороны РФ. Если раньше обещали 3,6 млн рублей (примерно $41 тыс.), то на февраль – только 2,1 млн рублей (примерно $24 тыс.). Тогда это был первый регион, который решил сократить выплату.

Ранее в Службе внешней разведки рассказали, что дальнейшее укрепление российского рубля крайне маловероятно из-за геополитической неопределенности и неустойчивого характера внешнеэкономического баланса. Поэтому продолжение действующей политики Кремля приведет к падению реальных доходов населения и усилению социальной напряженности.

Источник : Служба внешней разведки

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