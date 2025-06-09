З початку 2025 року в Росії скорочують одноразові виплати громадянам, які підписують контракт на проходження військової служби. Це свідчить про посилення бюджетної кризи через вплив санкцій.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Скорочення виплат контрактникам

Так, у Самарській області виплати знижено з $45 тис. до $26 тис., у Ямало-Ненецькому окрузі – з $39 тис. до $24 тис., у Нижньогородському – з $38 тис. до $19 тис. Башкортостан урізав виплати з $20 тис. до $12 тис., а для контрактників з Уфи – до $7 тис.

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Основною причиною скорочення виплат є дефіцит регіональних бюджетів. У Башкортостані дефіцит бюджету зріс на $73 млн до $124 млн, у Кемеровській області – до $899 млн – це пов’язано з кризою у вугільній галузі. Як наслідок, близько 15 тис. шахтарів ризикують втратити роботу.

– Пріоритет регіонів зміщується до втілення національних проєктів під контролем федерального центру, який фінансує до 90 % витрат у соціальній сфері. Це зменшує гнучкість місцевих бюджетів і змушує зменшувати необов’язкові витрати, – наголошують у Службі зовнішньої розвідки.

Зниження виплат демонструє фінансову нестабільність в регіонах і нескоординовану політику, що лише посилює соціальну напругу в умовах воєнної економіки.

У лютому 2025 року Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що влада Самарської області оголосила про скорочення розміру виплат за укладення контракту з Міноборони РФ. Якщо раніше обіцяли 3,6 млн рублів (приблизно $41 тис.), то на лютий – лише 2,1 млн рублів (приблизно $24 тис.). Тоді це був перший регіон, який вирішив скоротити виплату.

Раніше у Службі зовнішньої розвідки розповіли, що подальше зміцнення російського рубля є вкрай малоймовірним через геополітичну невизначеність і нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу. Тож продовження чинної політики Кремля призведе до падіння реальних доходів населення та посилення соціальної напруженості.

Джерело : Служба зовнішньої розвідки

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