Французский автопроизводитель Renault планирует производить дроны в Украине — СМИ

Французский автомобильный концерн Renault рассматривает возможность открытия производства дронов на территории Украины.

Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на свои источники.

Renault может производить дроны в Украине

Как отмечает СМИ, для организации производства Renault планирует объединить усилия с представителями малого и среднего оборонного бизнеса Франции.

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Производственные площадки должны быть расположены на расстоянии нескольких десятков или даже сотен километров от зоны боевых действий.

В самой компании подтвердили, что с ней связалось правительство, но “на данном этапе никакого решения еще не принято”.

Издание France Info назвало потенциальное партнерство знаковым моментом в контексте войны в Украине и европейского перевооружения:

— Это партнерство является поворотным моментом более чем через три года после начала войны в Украине и является символом в период перевооружения в Европе и объявлений о массовых инвестициях в оборонную промышленность, — отмечается в материале.

Что известно о планах производства дронов в Украине

О возможности запуска совместного производства дронов в Украине впервые публично сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 июня.

Он пояснил, что новые беспилотники будут предназначаться прежде всего для нужд Украины, однако французские вооруженные силы также получат эти дроны — с целью обучения и адаптации к условиям современной войны, которую ведет Россия.

Тип БПЛА, которые планируют производить, Лекорню не назвал. В то же время министр отметил, что нет необходимости отправлять французских специалистов в Украину для работы на заводе.

По его словам, украинские специалисты имеют лучший опыт в разработке дронов и создании соответствующей тактики и доктрины их применения.

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