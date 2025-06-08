Французский автопроизводитель Renault планирует производить дроны в Украине — СМИ
Французский автомобильный концерн Renault рассматривает возможность открытия производства дронов на территории Украины.
Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на свои источники.
Renault может производить дроны в Украине
Как отмечает СМИ, для организации производства Renault планирует объединить усилия с представителями малого и среднего оборонного бизнеса Франции.
Производственные площадки должны быть расположены на расстоянии нескольких десятков или даже сотен километров от зоны боевых действий.
В самой компании подтвердили, что с ней связалось правительство, но “на данном этапе никакого решения еще не принято”.
Издание France Info назвало потенциальное партнерство знаковым моментом в контексте войны в Украине и европейского перевооружения:
— Это партнерство является поворотным моментом более чем через три года после начала войны в Украине и является символом в период перевооружения в Европе и объявлений о массовых инвестициях в оборонную промышленность, — отмечается в материале.
Что известно о планах производства дронов в Украине
О возможности запуска совместного производства дронов в Украине впервые публично сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 июня.
Он пояснил, что новые беспилотники будут предназначаться прежде всего для нужд Украины, однако французские вооруженные силы также получат эти дроны — с целью обучения и адаптации к условиям современной войны, которую ведет Россия.
Тип БПЛА, которые планируют производить, Лекорню не назвал. В то же время министр отметил, что нет необходимости отправлять французских специалистов в Украину для работы на заводе.
По его словам, украинские специалисты имеют лучший опыт в разработке дронов и создании соответствующей тактики и доктрины их применения.