Французький автовиробник Renault планує виготовляти дрони в Україні – ЗМІ

Французький автомобільний концерн Renault розглядає можливість відкриття виробництва дронів на території України.

Про це повідомляє радіостанція France Info, посилаючись на свої джерела.

Renault може виробляти дрони в Україні

Як зазначає медіа, для організації виробництва Renault планує об’єднати зусилля з представниками малого та середнього оборонного бізнесу Франції.

Зараз дивляться

Виробничі майданчики мають бути розташовані на відстані кількох десятків або навіть сотень кілометрів від зони бойових дій.

У самій компанії підтвердили, що з нею зв’язався уряд, але “на даному етапі жодного рішення ще не ухвалено”.

Видання France Info назвало потенційне партнерство знаковим моментом у контексті війни в Україні та європейського переозброєння:

– Це партнерство є поворотним моментом більш ніж через три роки після початку війни в Україні і є символом у часи переозброєння в Європі та оголошень про масові інвестиції в оборонну промисловість, – зазначається у матеріалі.

Що відомо про плани бцдівництва дронів в Україні

Про можливість запуску спільного виробництва дронів в Україні вперше публічно повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 6 червня.

Він пояснив, що нові безпілотники призначатимуться насамперед для потреб України, однак французькі збройні сили також отримають ці дрони – з метою навчання та адаптації до умов сучасної війни, яку веде Росія.

Тип БпЛА, які планують виробляти, Лекорню не назвав. Водночас міністр зазначив, що немає необхідності відправляти французьких фахівців до України для роботи на заводі.

За його словами, українські спеціалісти мають кращий досвід у розробці дронів і створенні відповідної тактики та доктрини їх застосування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.