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Пока не ограничат порноконтент: во Франции могут запретить детям доступ к сети Х

мережу Х у Франції можуть оголосити порноплатформой
Фото: Pixabay

Французское правительство рассматривает возможность признания соцсети X порноплатформой. Этот шаг, скорее всего, потребует от платформы введения строгих требований по проверке возраста. Об этом заявила министр цифровых технологий Клара Чаппаз.

— Сеть X с 2024 года дала понять, что принимает распространение порнографического контента. Поэтому к ней следует относиться соответствующим образом, — заявили в офисе министерства.

Запрет доступа детей к сети Х

Такое обозначение может фактически запретить детям доступ к приложению социальной сети, если она не ограничит взрослый контент. Дело в том, что Париж недавно усилил свои усилия по защите детей в интернете, потребовав проверки возраста на порноплатформах.

Команде Чаппаз было поручено изучить обозначение X в указе, касающемся порнографических сайтов, которые должны проверять возраст своих пользователей.

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Штраф за несоблюдение требований

Порноплатформы, предоставляющие контент во Франции, обязаны внедрить меры проверки возраста, окончательный срок — 7 июня. Несоблюдение этих требований может привести к штрафу, исключению сайтов из поисковых систем или полной блокировке.

Как сообщает издание, на прошлой неделе Танзания заблокировала X из-за наличия порнографического контента. В прошлом году бельгийский медиарегулятор выразил обеспокоенность тем, что Илон Маск превратил X в порносайт.

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Источник: Politico

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Ілон МаскПорносоцмережіФранция
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