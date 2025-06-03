Отвратительная мерзость: Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа

Американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал налоговую инициативу президента США Дональда Трампа — законопроект о расходах, который увеличивает бюджетный дефицит.

Маск раскритиковал законопроект о расходах Конгресса

— Извините, но я больше не могу этого терпеть. Этот массивный и возмутительный законопроект о расходах Конгресса — это отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него проголосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы знаете, — заявил Маск.

По его словам, налоговый закон приведет к росту дефицита до $2,5 трлн и якобы обременит граждан США сокрушительно непосильным долгом. Маск утверждает, что Конгресс якобы сделает Америку банкротом.

Законопроект под названием One Big Beautiful Bill Act недавно принят Палатой представителей с минимальным перевесом, а голосование в Сенате США состоится позже.

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В Белом доме отреагировали на критику Маска, заявив, что резкие высказывания американского бизнесмена не повлияют на позицию президента США Дональда Трампа.

— Президент уже знает, какую позицию занимает Илон Маск по этому законопроекту. Это не меняет мнения президента: это один большой и замечательный законопроект. И он его придерживается, — заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

Законопроект продолжает налоговые льготы, включает новые расходы на безопасность границ и оборону.

Как пишет The Guardian, прогнозы Бюджетного управления Конгресса и независимых аналитиков свидетельствуют о том, что действительно законопроект увеличит дефицит бюджета на $2,3-5 трлн в течение следующих 10 лет.

Представители Белого дома утверждают, что экономический рост, обусловленный снижением налогов, якобы компенсирует увеличение расходов.

Республиканцы планируют компенсировать эти расходы сокращением таких программ, как Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь малообеспеченным категориям населения, продовольственные талоны и налоговые льготы на зеленую энергетику.

Демократы предупреждают, что бюджет увеличит стоимость здравоохранения для миллионов людей. Анализ, проведенный Йельским университетом и Университетом Пенсильвании, показал, что это может привести к более 51 тыс. смертей, которые можно было предотвратить.

Источник : The Guardian

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