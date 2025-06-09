Поки не обмежать порноконтент: у Франції можуть заборонити дітям доступ до мережі Х

Французький уряд розглядає можливість визнання соцмережі X порноплатформою. Цей крок, найімовірніше, вимагатиме від платформи введення суворих вимог щодо перевірки віку. Про це заявила міністр цифрових технологій Клара Чаппаз.

– Мережа X з 2024 року дала зрозуміти, що приймає поширення порнографічного контенту. Тому до неї слід ставитися відповідно, — заявили в офісі міністерства.

Заборона доступу дітей до мережі Х

Таке позначення може фактично заборонити дітям доступ до застосунку соціальної мережі, якщо вона не обмежить дорослий контент. Справа в тому, що Париж нещодавно посилив свої зусилля щодо захисту дітей в інтернеті, вимагаючи перевірки віку на порноплатформах.

Команді Чаппаз було доручено вивчити позначення X в указі, що стосується порнографічних сайтів, які повинні перевіряти вік своїх користувачів.

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Штраф за недотримання вимог

Порноплатформи, що надають контент у Франції, зобов’язані впровадити заходи перевірки віку, остаточний термін — 7 червня. Недотримання цих вимог може призвести до штрафу, вилучення сайтів з пошукових систем або повного блокування.

Як повідомляє видання, минулого тижня Танзанія заблокувала X через наявність порнографічного контенту. Минулого року бельгійський медіарегулятор висловив занепокоєння тим, що Ілон Маск перетворив X на порносайт.

Джерело : Politico

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