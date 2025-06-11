Эррол Маск на форуме в Москве: РФ не продала моему сыну ракету для SpaceX

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск сделал громкое заявление на форуме в Москве, рассказав о попытке своего сына приобрести российскую ракету еще до основания SpaceX.

Как Маск хотел купить ракету у россиян

По словам Эррола Маска, сделка тогда так и не состоялась, потому что россияне подумали, что основатель Tesla говорил это несерьезно, пишет Le Monde.

– Илон был в России, пытался купить ракету, ведь, как мы все знаем, лучшие ракеты делают в России. Но ему ее не продали – подумали, что он шутит, – сказал Эррол Маск со смехом.

Заявление прозвучало на форуме Future Forum 2050, который организовали скандальные пророссийские деятели – олигарх Константин Малофеев и идеолог “русского мира” Александр Дугин. Мероприятие собрало представителей ультраконсервативных и антизападных кругов, а его тематика, заявленная как «будущее мира», позволила участникам затрагивать любые темы: от космоса до геополитики.

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Эррол Маск, 79-летний южноафриканский инженер и бизнесмен, выступал на форуме в качестве почетного гостя. Он не только упомянул неудачное ракетное соглашение, но и сравнил “российские ценности” с “моральной путаницей Запада”, а также возложил вину за конфликт Илона Маска с Дональдом Трампом на усталость и стресс сына.

Организаторы форума Малофеев и Дугин находятся под санкциями Запада. Они известны своей прокремлевской позицией, а также поддержкой имперских амбиций России. На форум пригласили и других одиозных гостей, в частности американского теоретика заговора Алекса Джонса.

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