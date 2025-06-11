Еррол Маск на форумі в Москві: РФ не продала моєму сину ракету для SpaceX

Батько мільярдера Ілона Маска Еррол Маск зробив гучну заяву на форумі у Москві, розповівши про спробу свого сина придбати російську ракету ще до заснування SpaceX.

Як Маск хотів купити ракету в росіян

За словами Еррола Маска, угода тоді так і не відбулася, бо росіяни подумали, що засновник Tesla казав це несерйозно, пише Le Monde.

– Ілон був у Росії, намагався купити ракету, адже, як ми всі знаємо, найкращі ракети роблять у Росії. Але йому її не продали – подумали, що він жартує, – сказав Еррол Маск зі сміхом.

Заява пролунала на форумі Future Forum 2050, який організували скандальні проросійські діячі – олігарх Константін Малофєєв та ідеолог “русского міра” Олександр Дугін. Захід зібрав представників ультраконсервативних та антизахідних кіл, а його тематика, заявлена як “майбутнє світу”, дозволила учасникам торкатися будь-яких тем: від космосу до геополітики.

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Еррол Маск, 79-річний південноафриканський інженер і бізнесмен, виступав на форумі як почесний гість. Він не лише згадав невдалу ракетну угоду, а й порівняв “російські цінності” із “моральною плутаниною Заходу”, а також поклав провину за конфлікт Ілона Маска з Дональдом Трампом на втому і стрес сина.

Організатори форуму Малофєєв і Дугін перебувають під санкціями Заходу. Вони відомі своєю прокремлівською позицією, а також підтримкою імперських амбіцій Росії. На форум запросили й інших одіозних гостей, зокрема американського теоретика змови Алекса Джонса.

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