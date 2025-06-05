Маск заявив, що без нього Трамп програв би вибори – акції Tesla впали на 9%

Протистояння між Дональдом Трампом та Ілоном Маском набуло нового загострення: вони публічно обмінялися звинуваченнями через податковий законопроєкт Республіканської партії, що лежить в основі політичного курсу президента.

Про це пише Bloomberg.

Суперечка Трампа і Маска

Трамп висловив “розчарування” в генеральному директорі Tesla Ілоні Маску та пояснив, що його колишній радник виступив проти законопроєкту саме через скорочення податкових пільг для покупців електромобілів.

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Поки президент виступав перед журналістами, Маск у режимі реального часу публікував відповіді у соцмережах.

– Яка невдячність. Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а у Сенаті співвідношення сил було б 51 на 49 на користь демократів, – написав Маск, згадавши про фінансову підтримку Республіканської партії під час виборів 2024 року.

– Я дуже розчарований у Ілоні. Я йому дуже допомагав. Він говорив про мене найкрасивіші речі і, щоправда, ніколи особисто нічого поганого не казав, але, певно, тепер це буде наступним кроком, – заявив Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Маск відповів, що не має нічого проти скорочення пільг для покупців електромобілів, але лише за умови, що з законопроєкту приберуть “гору огидних державних розтрат”.

Цей обмін репліками – нове свідчення того, що колишні союзники віжжалилися після того, як Маск залишив лави радників Трампа.

Законопроєкт скасовує знижку для покупців Tesla

Після виходу з уряду Маск неодноразово критикував законопроєкт республіканців, який Трамп називає “єдиним великим прекрасним законом” через очікуване збільшення дефіциту бюджету США.

Він передбачає скасування податкової знижки до $7500 для покупців деяких моделей Tesla та інших електромобілів до кінця 2025 року, тобто на сім років раніше запланованого.

За оцінками аналітиків JPMorgan, це може призвести до втрати близько $1,2 млрд прибутку Tesla за рік.

– Я дуже розчарований, бо Ілон знав внутрішню кухню цього законопроєкту краще за більшість, хто тут сидить, – сказав президент. – І раптом у нього з’явилася проблема – лише тоді, коли він дізнався, що ми скорочуємо мандат на електромобілі.

Маск у відповідь заявив, що не знав деталей законопроєкту.

– Цей законопроєкт мені жодного разу не показували, і його ухвалили посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі навіть не встиг його прочитати! – написав він у мережі X, яку він купив.

Трамп також заявив, що кандидатура Джареда Айзекмана на посаду очільника NASA була неприйнятною через його минулу підтримку Демократичної партії. Айзекман також був пов’язаний із Маском.

– Я не вважав це доречним. Він хотів ту людину, певну людину, а ми сказали – ні, – пояснив президент.

Цей обмін репліками став черговим кроком у стрімкому розриві з Маском, який колись обіймав посаду спеціального державного службовця і працював над зниженням державних витрат.

Ще минулої п’ятниці Трамп влаштував захід на честь Маска в Овальному кабінеті, дякуючи йому за службу. Під час четвергової зустрічі з Мерцем Трамп пригадав, як Маск тоді прийшов із синцем під оком.

– Я спитав, чи хоче він трохи гриму, ми можемо трохи нанести, а він відповів: Ні, не думаю. Це цікаво і дуже приємно, – сказав Трамп. – Він хоче залишатися самим собою.

Як пише The Hill, акції Tesla суттєво знизилися в четвер, 5 червня, майже на 9% до середини дня, після того, як Трамп різко відповів на зростаючу критику з боку Ілона Маска щодо його податково-бюджетного законопроєкту.

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