Рассматривает ли Германия поставки ракет Taurus Украине: Писториус дал ответ
Германия пока не рассматривает поставки крылатых ракет Taurus Украине. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.
Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине
На совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским министра обороны Германии спросили, рассматривает ли ФРГ поставки крылатых ракет Taurus Украине.
— Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю вам – нет, — сказал Писториус.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус утром 12 июня прибыл с официальным визитом в Киев для обсуждения дальнейшей военной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.
На последнем заседании Рамштайна в начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, созданное в Украине при финансировании Берлина, может поступить на вооружение ВСУ уже через несколько недель.
По его словам, Германия реализует план по наращиванию прямых инвестиций в оборонную промышленность Украины.