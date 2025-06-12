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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Рассматривает ли Германия поставки ракет Taurus Украине: Писториус дал ответ

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Германия пока не рассматривает поставки крылатых ракет Taurus Украине. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине

На совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским министра обороны Германии спросили, рассматривает ли ФРГ поставки крылатых ракет Taurus Украине.

 — Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю вам – нет, — сказал Писториус.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус утром 12 июня прибыл с официальным визитом в Киев для обсуждения дальнейшей военной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

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На последнем заседании Рамштайна в начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, созданное в Украине при финансировании Берлина, может поступить на вооружение ВСУ уже через несколько недель.

По его словам, Германия реализует план по наращиванию прямых инвестиций в оборонную промышленность Украины.

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