Чи розглядає Німеччина поставки ракет Taurus Україні: Пісторіус дав відповідь

Німеччина наразі не розглядає постачання крилатих ракет Taurus Україні. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Німеччина не поставлятиме ракети Taurus Україні

На спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленськом, міністра оборони Німеччини запитали, чи розглядає ФРН поставки крилатих ракет Taurus Україні.

– Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні, – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вранці 12 червня прибув з офіційним візитом до Києва задля обговорення подальшої військової підтримки України у боротьбі з російською агресією.

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На останньому засіданні Рамштайну на початку червня Пісторіус заявив, що перша далекобійна зброя, створена в Україні за фінансування Берліна, може надійти на озброєння ЗСУ вже за кілька тижнів.

За його словами, Німеччина втілює план щодо нарощення прямих інвестицій в оборонну промисловість України.

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