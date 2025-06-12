Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Чи розглядає Німеччина поставки ракет Taurus Україні: Пісторіус дав відповідь

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Німеччина наразі не розглядає постачання крилатих ракет Taurus Україні. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Німеччина не поставлятиме ракети Taurus Україні

На спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленськом, міністра оборони Німеччини запитали, чи розглядає ФРН поставки крилатих ракет Taurus Україні.

 – Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні, – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вранці 12 червня прибув з офіційним візитом до Києва задля обговорення подальшої військової підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Зараз дивляться

На останньому засіданні Рамштайну на початку червня Пісторіус заявив, що перша далекобійна зброя, створена в Україні за фінансування Берліна, може надійти на озброєння ЗСУ вже за кілька тижнів.

За його словами, Німеччина втілює план щодо нарощення прямих інвестицій в оборонну промисловість України.

Читайте також
Taurus для України та посилення армії Німеччини: The Guardian оцінив реальність заяв Мерца
Фрідріх Мерц

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніНімеччинаРакета
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь