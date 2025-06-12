Чи розглядає Німеччина поставки ракет Taurus Україні: Пісторіус дав відповідь
Німеччина наразі не розглядає постачання крилатих ракет Taurus Україні. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.
Німеччина не поставлятиме ракети Taurus Україні
На спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленськом, міністра оборони Німеччини запитали, чи розглядає ФРН поставки крилатих ракет Taurus Україні.
– Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні, – сказав Пісторіус.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вранці 12 червня прибув з офіційним візитом до Києва задля обговорення подальшої військової підтримки України у боротьбі з російською агресією.
На останньому засіданні Рамштайну на початку червня Пісторіус заявив, що перша далекобійна зброя, створена в Україні за фінансування Берліна, може надійти на озброєння ЗСУ вже за кілька тижнів.
За його словами, Німеччина втілює план щодо нарощення прямих інвестицій в оборонну промисловість України.