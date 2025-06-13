Мощные взрывы в Тель-Авиве прогремели после запуска Ираном ракет в ответ по Израилю вечером в пятницу, 13 июня.

Атака на Тель-Авив 13 июня

Израильские парамедики сообщают о пяти людях, раненых в районе Тель-Авива.

Один человек находится в состоянии средней тяжести, а четверо людей получили легкие осколочные ранения.

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Как сообщают иностранные издания, Иран запустил ответные ракеты по Израилю.

— На видео, снятом журналистами, видно несколько израильских ракет-перехватчиков, разрезающих ночное небо над Тель-Авивом, оставляя за собой столбы дыма и время от времени взрываясь шарами желтого огня. Некоторые иранские ракеты летели вниз по прямой линии, а несколько можно было увидеть, как они упали в цель, вспыхивая оранжевым светом, что осветило блестящий горизонт коммерческого центра Израиля, — пишут в AP News.

Как заявил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, США помогают Израилю перехватывать ракеты Ирана.

Чиновник не сообщил, как США именно оказали такую помощь. Однако как истребители ВВС США, так и системы противоракетной обороны на эсминцах перехватывали ракеты во время предыдущих атак.

Сейчас США перемещают свои ресурсы ближе к Израилю, чтобы помочь в перехвате ракет и обеспечить лучшую защиту американских баз в регионе.

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