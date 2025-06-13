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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи у Тель-Авіві пролунали після запуску Іраном ракет у відповідь по Ізраїлю

Тель-Авіа
Фото: Факти ICTV

Потужні вибухи у Тель-Авіві пролунали після запуску Іраном ракет у відповідь по Ізраїлю ввечері у п’ятницю, 13 червня.

Атака на Тель-Авів 13 червня

Ізраїльські парамедики повідомляють про п’ятьох людей, поранених у районі Тель-Авіва.

Одна особа перебуває у стані середньої важкості, а четверо людей зазнали легких осколкових поранень.

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Як повідомляють іноземні видання, Іран запустив ракети-відповіді по Ізраїлю.

– На відео, знятому журналістами, видно кілька ізраїльських ракет-перехоплювачів, що розрізають нічне небо над Тель-Авівом, залишаючи за собою стовпи диму та час від часу вибухаючи кулями жовтого вогню. Деякі іранські ракети летіли вниз по прямій лінії, а кілька можна було побачити, як вони впали в ціль, спалахуючи помаранчевим світлом, що освітило блискучий горизонт комерційного центру Ізраїлю, – пишуть в AP News.

Як заявив американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, США допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети Ірану.

Посадовець не повідомив, як США саме надали таку допомогу. Проте як винищувачі ВПС США, так і системи протиракетної оборони на есмінцях перехоплювали ракети під час попередніх атак.

Наразі США переміщують свої ресурси ближче до Ізраїлю, щоб допомогти в перехопленні ракет та забезпечити кращий захист американських баз у регіоні.

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Джерело: AP News, The Guardian

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