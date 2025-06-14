Дефицит бюджета РФ в 2025 году может вырасти до 2,2% ВВП: как это повлияет на россиян
В 2025 году дефицит российского бюджета может увеличиться до 2,2% ВВП. Это примерно 4,4 трлн рублей, или $55 млрд. Эти показатели в три раза больше, чем прогнозировал Минфин РФ в начале года — тогда ожидали только 1,2 трлн рублей.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).
Рост дефицита бюджета в России
Как отметили в ЦПД, увеличение дефицита для обычных граждан России будет означать следующее:
- сокращение социальных программ;
- усиление давления на отечественный бизнес;
- произойдет усиленный контроль над расходами регионов.
Также, вероятно, Кремль будет покрывать дефицит бюджета, используя резервный фонд, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на российской экономике.
— Из-за нежелания Кремля остановить войну экономика России продолжает приходить в упадок, а дефицит бюджета растет — все это будет все сильнее влиять на уровень жизни россиян, — отметили в Центре.
Ранее Служба внешней разведки сообщала, что с начала 2025 года в России начали сокращать единовременные выплаты людям, которые подписывают контракт на службу в армии. Это свидетельствует о том, что из-за санкций бюджетные проблемы в стране становятся еще более серьезными.