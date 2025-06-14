Дефицит бюджета РФ в 2025 году может вырасти до 2,2% ВВП: как это повлияет на россиян

В 2025 году дефицит российского бюджета может увеличиться до 2,2% ВВП. Это примерно 4,4 трлн рублей, или $55 млрд. Эти показатели в три раза больше, чем прогнозировал Минфин РФ в начале года — тогда ожидали только 1,2 трлн рублей.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Рост дефицита бюджета в России

Как отметили в ЦПД, увеличение дефицита для обычных граждан России будет означать следующее:

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сокращение социальных программ;

усиление давления на отечественный бизнес;

произойдет усиленный контроль над расходами регионов.

Также, вероятно, Кремль будет покрывать дефицит бюджета, используя резервный фонд, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на российской экономике.

— Из-за нежелания Кремля остановить войну экономика России продолжает приходить в упадок, а дефицит бюджета растет — все это будет все сильнее влиять на уровень жизни россиян, — отметили в Центре.

Ранее Служба внешней разведки сообщала, что с начала 2025 года в России начали сокращать единовременные выплаты людям, которые подписывают контракт на службу в армии. Это свидетельствует о том, что из-за санкций бюджетные проблемы в стране становятся еще более серьезными.

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