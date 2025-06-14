Дефіцит бюджету РФ у 2025 році може зрости до 2,2% ВВП: як це вплине на росіян

У 2025 році дефіцит російського бюджету може збільшитися до 2,2% ВВП. Це приблизно 4,4 трлн рублів, або $55 млрд. Ці показники втричі більші, ніж прогнозував Мінфін РФ на початку року – тоді очікували лише 1,2 трлн рублів.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Зростання дефіциту бюджету в Росії

Як зазначили в ЦПД, збільшення дефіциту для звичайних громадян Росії означатиме наступне:

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скорочення соціальних програм;

посилення тиску на вітчизняний бізнес;

відбудеться посилений контроль над витратами регіонів.

Також, ймовірно, Кремль буде покривати дефіцит бюджету, використовуючи резервний фонд, що в довгостроковій перспективі негативно позначиться на російській економіці.

– Через небажання Кремля зупинити війну економіка Росії продовжує занепадати, а дефіцит бюджету зростає – все це буде все сильніше впливати на рівень життя росіян, – зазначили в Центрі.

Раніше Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що з початку 2025 року в Росії почали скорочувати одноразові виплати людям, які підписують контракт на службу в армії. Це свідчить про те, що через санкції бюджетні проблеми в країні стають ще більш серйозними.

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