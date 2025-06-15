Израиль ликвидировал с пятницы 14 иранских ученых-ядерщиков

По меньшей мере 14 иранских ученых, работавших в сфере ядерных исследований, были убиты в результате атак Израиля. Об этом пишет The times of Israel.

Израиль уничтожил 14 иранских ученых

Они были ликвидированы, в частности, с помощью взрывчатки, заложенной в автомобилях, сообщают два источника в странах Персидского залива.

Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала имена девяти из этих ученых.

Сейчас смотрят

Согласно заявлению, многие из них были преемниками Мохсена Фахризаде — так называемого отца иранской ядерной программы, которого, по предположениям, Израиль убил в 2020 году.

Израиль атаковал Иран: что известно

В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабный удар по иранским ядерным и военным объектам в рамках операции под кодовым названием Львиный народ.

В ходе первой волны атаки были уничтожены ключевые стратегические объекты, а также устранены более 20 иранских командиров высшего звена. Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила эту информацию.

Боевые действия между Израилем и Ираном не прекратились: этой ночью стороны снова обменялись ракетными ударами. По сообщению израильской стороны, в рамках той же операции было поражено более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана.

По оценкам ЦАХАЛ, с пятницы, 13 июня, Израиль нанес около 250 ударов по 720 иранским объектам.

В ответ Иран провел контратаку, в результате которой за последние сутки в Израиле погибли 12 человек, еще 385 получили ранения и были госпитализированы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.