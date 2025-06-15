Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами

Иран нанес новый удар по территории Израиля, выпустив десятки ракет. Это стало ответом на мощную атаку израильских сил по столице Ирана – Тегерану.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и издание Ynet.

Иран ударил ракетами по Израилю

— Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Для перехвата угрозы задействованы оборонительные системы, – говорится в публикации армии.

В соцсетях появились видео работы систем противоракетной обороны на израильской территории. После определенного промежутка времени военные разрешили гражданскому населению покинуть укрытия.

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Иранские СМИ сообщили, что по городам Хайфа, Ашкелон и Тель-Авив было запущено до 50 ракет. На данный момент израильская сторона не подтвердила факты прилетов.

Перед этим ударом со стороны Ирана Военно-воздушные силы Израиля провели масштабную операцию в Тегеране, одновременно атаковав десятки целей.

Среди объектов, по которым были нанесены удары: оборонные системы, здания, связанные с Корпусом стражей исламской революции, а также склады и базы с баллистическими и другими видами ракетного вооружения.

Атака Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по ядерным и военным объектам Ирана в рамках операции под кодовым названием Львиный народ.

Во время первой волны атаки был уничтожен ряд стратегических целей, а также ликвидировано более 20 иранских командиров высокого ранга. Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила эту информацию.

Этой ночью между Израилем и Ираном продолжились взаимные обстрелы. В частности, израильская сторона заявила, что в рамках той же операции было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана.

По подсчетам ЦАХАЛ, всего с пятницы по территории Ирана было нанесено около 250 ударов по 720 объектам.

В ответ на действия Израиля Иран осуществил контратаку, в результате которой за последние сутки в Израиле погибли 12 человек, а еще 385 человек получили ранения и были госпитализированы.

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