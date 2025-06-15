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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Ізраїль ліквідував із п’ятниці 14 іранських вчених-ядерників

Ізраїль атакував Іран 13 червня 2025 року
Фото: Getty Images

Щонайменше 14 іранських науковців, які працювали у сфері ядерних досліджень, були вбиті внаслідок атак Ізраїлю. Про це пише The times of Israel.

Ізраїль знищив 14 іранських вчених

Вони були ліквідовані зокрема через вибухівку, закладену в автомобілях, повідомляють два джерела у країнах Перської затоки.

Учора Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оприлюднила імена дев’яти з цих вчених.

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Згідно із заявою, багато з них були наступниками Мохсена Фахрізаде – так званого батька іранської ядерної програми, якого, за припущеннями, Ізраїль убив у 2020 році.

Ізраїль атакував Іран: що відомо

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав масштабного удару по іранських ядерних і військових об’єктах у межах операції з кодовою назвою Левовий народ.

Під час першої хвилі атаки були знищені ключові стратегічні об’єкти, а також усунено понад 20 іранських командирів вищої ланки. Вчора Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно підтвердила цю інформацію.

Бойові дії між Ізраїлем та Іраном не припинилися: цієї ночі сторони знову обмінялися ракетними ударами. За повідомленням ізраїльської сторони, в межах тієї ж операції було уражено понад 170 цілей, пов’язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану.

За оцінками ЦАХАЛ, з п’ятниці, 13 червня, Ізраїль завдав приблизно 250 ударів по 720 іранських об’єктах.

У відповідь Іран провів контратаку, внаслідок якої протягом останньої доби в Ізраїлі загинули 12 осіб, ще 385 дістали поранення та були госпіталізовані.

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