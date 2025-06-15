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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме: Иран атаковал Израиль ракетами

атака Ірану на Ізраїль
Фото: Getty Images

Вечером 15 июня Иран снова нанес ракетный удар по Израилю, использовав баллистические ракеты. В результате атаки, по предварительным данным, ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает Times of Israel.

Иран нанес удар по Израилю

Сигнал воздушной тревоги сначала прозвучал в северных регионах Израиля, а затем — в центральной части страны и в Иерусалиме.

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Жителей практически всех регионов призвали немедленно спуститься в укрытия. По информации The Guardian, в Тель-Авиве и Иерусалиме были слышны громкие взрывы.

Вскоре после начала обстрела на места возможных попаданий выехали подразделения экстренных служб.

Впоследствии поступила информация о повреждениях в городе Хайфа. Там четыре человека получили травмы: один из них находится в состоянии средней тяжести, еще трое — с легкими ранениями.

Кроме того, в городке возле Кирьят-Гата, что на юге Израиля, медики зафиксировали два случая легких осколочных ранений.

На данный момент воздушная тревога в Израиле завершилась.

Напомним, днем, 15 июня, Иран осуществил массированный обстрел израильской территории, выпустив десятки ракет. Эта атака стала ответом на недавнюю масштабную атаку израильских войск на Тегеран.

В результате этого обстрела пострадали восемь человек.

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