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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі: Іран атакував Ізраїль ракетами

атака Ірану на Ізраїль
Фото: Getty Images

Увечері 15 червня Іран знову завдав ракетного удару по Ізраїлю, використавши балістичні ракети. В результаті атаки, за попередніми даними, поранення отримали шестеро людей.

Про це інформує Times of Israel.

Іран завдав удару по Ізраїлю

Сигнал повітряної тривоги спершу пролунав у північних регіонах Ізраїлю, а згодом – у центральній частині країни та в Єрусалимі.

Зараз дивляться

Мешканців практично всіх регіонів закликали негайно спуститися в укриття. За інформацією The Guardian, у Тель-Авіві та Єрусалимі було чутно гучні вибухи.

Невдовзі після початку обстрілу на місця можливих влучань вирушили підрозділи екстрених служб.

Згодом надійшла інформація про пошкодження в місті Хайфа. Там четверо осіб отримали травми: один із них перебуває у стані середньої тяжкості, ще троє – з легкими пораненнями.

Крім того, у містечку поблизу Кір’ят-Гата, що на півдні Ізраїлю, медики зафіксували два випадки легких осколкових поранень.

Станом на зараз повітряна тривога в Ізраїлі завершилася.

Нагадаємо, вдень, 15 червня, Іран здійснив масований обстріл ізраїльської території, випустивши десятки ракет. Цей напад став відповіддю на нещодавню масштабну атаку ізраїльських військ на Тегеран.

Внаслідок цього обстрілу постраждали восьмеро людей.

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ІзраїльІранбалістична ракета
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