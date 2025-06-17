G7 поддержала Израиль и назвала Иран источником нестабильности на Ближнем Востоке

Лидеры стран Большой семерки выступили с совместным заявлением, в котором выразили решительную поддержку Израилю, назвав Иран главным источником региональной нестабильности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

G7 осудили Иран

Страны-участницы назвали Иран главным источником региональной нестабильности и террора и подчеркнули, что Тегеран не должен иметь ядерного оружия.

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— Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы еще раз заявляем о нашей поддержке безопасности Израиля, — говорится в заявлении лидеров G7.

Воздушная война между Ираном и Израилем началась после того, как Израиль нанес превентивные удары по иранским объектам для предотвращения разработки ядерного оружия.

Официальные лица Ирана сообщают о более 220 погибших, преимущественно гражданских, тогда как Израиль заявляет о 24 погибших гражданских.

Есть ли угроза ядерной войны

Издание отмечает, что Иран отрицает намерения создать ядерное оружие, ссылаясь на право развивать мирные ядерные технологии как участник Договора о нераспространении.

В то же время Израиль, который не является стороной ДНЯЗ, считается единственной ближневосточной страной с ядерным арсеналом.

Президент Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке.

США утверждают, что не причастны к израильским атакам, хотя Трамп назвал их отличными.

— Мы призываем, чтобы решение иранского кризиса привело к более широкому снижению напряженности на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе, — добавляется в заявлении G7.

Ранее CNN сообщало, что Трамп не планировал подписывать совместное заявление G7 с призывом к деэскалации между Израилем и Ираном.

Решение Дональда Трампа создало раскол среди лидеров еще до начала саммита в Канаде.

Однако высокопоставленный канадский чиновник опроверг эти утверждения, заявив, что документ еще не является завершенным соглашением.

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