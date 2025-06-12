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Саммит G7 в Канаде может пройти без совместного коммюнике из-за Трампа — Bloomberg

Марк Карні
Фото: Getty Images

Участники Группы семи не будут стремиться достичь консенсуса по традиционному совместному коммюнике во время саммита лидеров на следующей неделе в Канаде, пытаясь предотвратить возможный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По информации собеседников издания, лидеры G7 вероятно обнародуют ряд отдельных совместных заявлений по различным тематическим направлениям вместо единого итогового документа.

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Такой подход направлен на снижение напряженности в отношениях с Трампом, чего стремится достичь канадский премьер Марк Карни, который будет выступать хозяином встречи.

Карни пытается не допустить повторения ситуации 2018 года, когда в Канаде Трамп отозвал свою подпись из совместного коммюнике через несколько часов после его утверждения.

Тогда американский лидер возмутился комментариями, которые сделал журналистам тогдашний канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Агентство напоминает, что итоговое коммюнике, несмотря на отсутствие юридической силы, призвано демонстрировать сплоченность участников по глобальным вопросам.

Изменения в политике Америки

Документ после прошлогоднего саммита насчитывал 36 страниц и содержал обязательства поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, бороться с изменением климата и содействовать гендерному равенству.

Однако Трамп кардинально изменил американскую политику, отказавшись от поддержки Украины, отменив климатические инициативы и отвергнув гендерные программы.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский подтвердил получение от канадского премьер-министра официального приглашения на саммит G 7 , который состоится в Кананаскисе 15-17 июня.

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Источник: Bloomberg

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