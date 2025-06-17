Канада ввела новые санкции против России и теневого флота: более 200 судов под ограничениями

Канада вводит санкции против более 40 организаций из России и других стран, а также ограничительные меры в отношении более 200 судов теневого флота.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.

Новые санкции против РФ

— Сегодня Канада объявляет о нескольких мерах, в первую очередь — санкциях в отношении определенного количества лиц в РФ, против более чем 40 организаций в России и за ее пределами, — заявил Карни.

Новые ограничительные меры направлены против организаций, которые способствуют обходу международных санкций. Отдельный блок санкций коснется морского транспорта, а именно теневого флота РФ.

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Какую помощь предоставит Канада

По словам Марка Карни, Канада передаст Украине следующий транш кредита в размере 2 млрд канадских долларов. Эти деньги выделят из замороженных российских активов.

Кроме того, Канада объявила о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Пакет включает дроны, вертолеты и боеприпасы.

Ранее Канада уже ввела санкции против 109 судов российского теневого флота, привлеченных к перевозке имущества и товаров в пользу России или лиц, находящихся в России.

В санкционный список попали 92 нефтяных танкера, девять танкеров для транспортировки сжиженного газа и восемь судов, которые перевозили в Россию оружие и сопутствующие материалы из Ирана и Северной Кореи.

Напомним, что вчера, 16 июня, стартовал двухдневный саммит G7 в Канаде, куда 17 июня прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидается, что Зеленский присоединится к специальному заседанию под названием A strong and sovereign Ukraine (Сильная и суверенная Украина – перевод).

Источник: CBC News

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