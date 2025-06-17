Канада ввела новые санкции против России и теневого флота: более 200 судов под ограничениями
Канада вводит санкции против более 40 организаций из России и других стран, а также ограничительные меры в отношении более 200 судов теневого флота.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.
Новые санкции против РФ
— Сегодня Канада объявляет о нескольких мерах, в первую очередь — санкциях в отношении определенного количества лиц в РФ, против более чем 40 организаций в России и за ее пределами, — заявил Карни.
Новые ограничительные меры направлены против организаций, которые способствуют обходу международных санкций. Отдельный блок санкций коснется морского транспорта, а именно теневого флота РФ.
Какую помощь предоставит Канада
По словам Марка Карни, Канада передаст Украине следующий транш кредита в размере 2 млрд канадских долларов. Эти деньги выделят из замороженных российских активов.
Кроме того, Канада объявила о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Пакет включает дроны, вертолеты и боеприпасы.
Ранее Канада уже ввела санкции против 109 судов российского теневого флота, привлеченных к перевозке имущества и товаров в пользу России или лиц, находящихся в России.
В санкционный список попали 92 нефтяных танкера, девять танкеров для транспортировки сжиженного газа и восемь судов, которые перевозили в Россию оружие и сопутствующие материалы из Ирана и Северной Кореи.
Напомним, что вчера, 16 июня, стартовал двухдневный саммит G7 в Канаде, куда 17 июня прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
Ожидается, что Зеленский присоединится к специальному заседанию под названием A strong and sovereign Ukraine (Сильная и суверенная Украина – перевод).
Источник: CBC News