Зеленский прибыл на саммит G7: запланированы встречи с лидерами мира

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит лидеров стран G7, который проходит в Канаде.

Об этом сообщили источники агентства Интерфакс-Украина.

Саммит G7: Зеленский прибыл на встречу

Ожидается, что президент Украины присоединится к специальному заседанию под названием A strong and sovereign Ukraine (Сильная и суверенная Украина — перевод).

Сейчас смотрят

В рамках своего визита Зеленский проведет ряд важных встреч с:

президентом Франции Эмманюэлем Макроном;

президентом Европейского Совета Антониу Коштой;

генеральным секретарем НАТО Марком Рютте;

премьер-министром Великобритании Киром Стармером;

президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен;

президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулу да Силвой;

премьер-министром Италии Джорджей Мелони;

премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время саммита G7 планирует встретиться и с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, стороны вели организационные переговоры по этому поводу.

Состоится ли встреча на полях саммита G7, неизвестно. Поскольку президент США решил досрочно покинуть саммит в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.