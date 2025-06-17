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Зеленский прибыл на саммит G7: запланированы встречи с лидерами мира

Володимир Зеленський
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит лидеров стран G7, который проходит в Канаде.

Об этом сообщили источники агентства Интерфакс-Украина.

Саммит G7: Зеленский прибыл на встречу

Ожидается, что президент Украины присоединится к специальному заседанию под названием A strong and sovereign Ukraine (Сильная и суверенная Украина — перевод).

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В рамках своего визита Зеленский проведет ряд важных встреч с:

  • президентом Франции Эмманюэлем Макроном;
  • президентом Европейского Совета Антониу Коштой;
  • генеральным секретарем НАТО Марком Рютте;
  • премьер-министром Великобритании Киром Стармером;
  • президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен;
  • президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулу да Силвой;
  • премьер-министром Италии Джорджей Мелони;
  • премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время саммита G7 планирует встретиться и с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, стороны вели организационные переговоры по этому поводу.

Состоится ли встреча на полях саммита G7, неизвестно. Поскольку президент США решил досрочно покинуть саммит в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке.

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Источник: Интерфакс-Украина

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