Канада запровадила нові санкції проти Росії та тіньового флоту: понад 200 суден під обмеженнями

Канада запроваджує санкції проти понад 40 організацій з Росії та інших країн, а також обмежувальні заходи щодо понад 200 суден тіньового флоту.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.

Нові санкції проти РФ

— Сьогодні Канада оголошує про кілька заходів, насамперед – санкції щодо певної кількості осіб у РФ, проти більш ніж 40 організацій у Росії та за її межами, – заявив Карні.

Нові обмежувальні заходи спрямовані проти організацій, які сприяють обходу міжнародних санкцій. Окремий блок санкцій торкнеться морського транспорту, а саме тіньового флоту РФ.

Зараз дивляться

Раніше Канада вже запровадила санкції проти 109 суден російського тіньового флоту, залучених до перевезення майна й товарів на користь Росії або осіб, які перебувають у Росії.

До санкційного списку потрапили 92 нафтові танкери, дев’ять танкерів для транспортування скрапленого газу та вісім суден, які перевозили до Росії зброю та супутні матеріали з Ірану та Північної Кореї.

Нагадаємо, що вчора, 16 червня, стартував дводенний саміт G7 у Канаді, куди 17 червня прибув президент України Володимир Зеленський.

Очікується, що Зеленський доєднається до спеціального засідання під назвою A strong and sovereign Ukraine (Сильна і суверенна Україна – переклад).

Джерело: CBC News

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