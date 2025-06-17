Когда Россию исключили из G8 и какова была причина

Большая восьмерка (Group of eight, G8) — форум лидеров восьми стран, которые согласовывали подходы к актуальным международным проблемам. В нее входили: Германия, Великобритания, Канада, Италия, США, Франция, Япония и Россия. Впоследствии последнюю исключили из Большой восьмерки.

Когда РФ исключили из G8 и почему это произошло — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда произошло исключение России из G8: дата и почему это случилось

18 марта 2014 года, после аннексии Крыма, страны Большой восьмерки подвергли действия России международному осуждению и исключили ее из списка G8.

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Хотя формально статус страны-агрессора не был изменен одним голосованием, страны G7 приостановили участие России в весеннем саммите в Сочи, что фактически означало ее исключение. Собрание перенесли в Брюссель, где оно состоялось как саммит G7.

То есть исключение РФ из G8 произошло в 2014 году из-за нарушения украинского суверенитета, которое не признали многие страны.

После этого G8 окончательно превратился в G7, а дальнейшие встречи проводились без участия РФ.

В январе 2017 года РФ официально заявила о своем намерении не возвращаться к формату G8, акцентируя внимание на G20, в состав которого входят 19 суверенных стран, Европейский Союз (ЕС) и Африканский Союз.

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