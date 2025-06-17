Атакой на Украину Путин стремится выставить лидеров G7 слабыми — Сибига
Россия умышленно нанесла массированный удар по Украине этой ночью, направив сотни дронов и десятки ракет на украинские города. Больше всего от атаки сегодня пострадал Киев.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Сибига о цели атаки Путина на Украину 17 июня
— Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он посылает сигнал полного неуважения Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали прекратить убийства, — заявил дипломат.
По его словам, Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений, но и цинично наносит удар по Киеву, делая вид, что ищет дипломатические решения.
— Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 выглядеть слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать, что он ошибается, — резюмировал Сибига.
В ночь на 17 июня РФ запустила по Украине 472 средства воздушного нападения — 440 дронов и 32 ракеты. Средствами ПВО обезврежено 428 вражеских целей.
16 июня в провинции Альберта (Канада) начался саммит лидеров стран — членов G7, который продлится до вторника, 17 июня, включительно.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.