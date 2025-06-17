Коли Росію виключили з G8 та яка була причина

Велика вісімка (Group of eight, G8) — форум лідерів восьми країн, які узгоджували підходи до актуальних міжнародних проблем. В неї входили: Німеччина, Велика Британія, Канада, Італія, США, Франція, Японія та Росія. Згодом останню виключили з Великої вісімки.

Коли РФ виключили з G8 та чому це сталося — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли відбулося виключення Росії з G8: дата та чому це сталося

18 березня 2014 року, після анексії Криму, країни Великої вісімки піддали дії Росії міжнародному осуду й виключили її зі списку G8.

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Хоча формально статус країни-агресора не був змінений одним голосуванням, країни G7 призупинили участь Росії у весняному саміті у Сочі, що фактично означало її виключення. Зібрання перенесли до Брюсселя, де він відбувся як саміт G7.

Тобто виключення РФ з G8 відбулося у 2014 році через порушення українського суверенітету, яке не визнали багато країн.

Після цього G8 остаточно перетворився на G7, а подальші зустрічі проводилися без участі РФ.

У січні 2017 року РФ офіційно заявила про свій намір не повертатися до формату G8, акцентуючи увагу на G20 до складу якого входять 19 суверенних країн, Європейський Союз (ЄС) та Африканський Союз.

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