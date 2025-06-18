Израиль нанес удары по иранским ядерным и ракетным объектам возле Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела серию ударов по военным объектам иранского режима в районе Тегерана, включая завод по производству центрифуг и несколько предприятий по производству оружия.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Израиль атаковал ядерные объекты Ирана

Согласно сообщению израильской армии, в течение последних нескольких часов более 50 истребителей военно-воздушных сил Израиля нанесли серию ударов по военным объектам в районе Тегерана.

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В частности, под удар попал объект, где производят центрифуги для расширения масштабов и ускорения процесса обогащения урана для разработки ядерного оружия иранским режимом.

— Иранский режим обогащает уран с целью разработки ядерного оружия. Для гражданского использования ядерной энергии не требуется обогащение урана до таких уровней, — отметили в ЦАХАЛе.

ВВС Израиля также нанесли удары по нескольким объектам по производству вооружения. Среди них — завод по производству сырья и комплектующих для сборки ракет земля-земля, которые иранский режим запускал и продолжает запускать в сторону Израиля.

Кроме того, израильская армия поразила завод по производству комплектующих для ракет земля-воздух, предназначенных для поражения самолетов.

Как отметили в ЦАХАЛе, все эти цели были поражены в рамках операций против проекта иранского режима по разработке ядерного оружия и его ракетной промышленности.

Стоит отметить, что это первое поражение ядерных объектов в Иране с пятницы, 13 июня.

Тогда под удар попали: центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, Тегеранский завод по производству топлива для реакторов и металлообрабатывающий завод по переработке UF4 (тетрафторида урана) для ЕС, который находился в стадии строительства.

В то же время через своих посредников Тегеран передал сообщение о желании прекратить военные действия и возобновить переговоры по ядерной программе. На что Дональд Трамп ответил: Они хотели бы поговорить, но должны были сделать это раньше.

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