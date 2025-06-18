Ізраїль завдав ударів по іранських ядерних та ракетних об’єктах біля Тегерана

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела серію ударів по військових об’єктах іранського режиму в районі Тегерана, включаючи завод з виробництва центрифуг та декілька підприємств з виробництва зброї.

Про це повідомили у Telegram-каналі ЦАХАЛу.

Ізраїль атакував ядерні об’єкти Ірану

Згідно з повідомленням ізраїльської армії, протягом останніх кількох годин понад 50 винищувачів військово-повітряних сил Ізраїлю здійснили серію ударів по військових об’єктах в районі Тегерана.

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Зокрема під удар потрапив об’єкт де виробляють центрифуги для розширення масштабів і прискорення процесу збагачення урану для розробки ядерної зброї іранським режимом.

— Іранський режим збагачує уран з метою розробки ядерної зброї. Для цивільного використання ядерної енергії не потрібно збагачення урану до таких рівнів, – зазначили в ЦАХАЛі.

ВПС Ізраїлю також завдали ударів по декількох об’єктах з виробництва озброєння. Серед них – завод з виробництва сировини та комплектуючих для складання ракет земля-земля, які іранський режим запускав і продовжує запускати в бік Ізраїлю.

Крім того, ізраїльська армія вразила завод з виробництва комплектуючих для ракет земля-повітря, призначених для ураження літаків.

Як зазначили в ЦАХАЛі, всі ці цілі були вражені в рамках операцій проти проєкту іранського режиму з розробки ядерної зброї та його ракетної промисловості.

Варто зазначити, що це перше ураження ядерних об’єктів в Ірані з п’ятниці, 13 червня.

Тоді під удар потрапили: центральна хімічна лабораторія, завод з перероблення урану, Тегеранський завод з виробництва палива для реакторів та металообробний завод із перероблення UF4 (тетрафториду урану) для ЄС, який перебував у стадії будівництва.

Водночас через своїх посередників Тегеран передав повідомлення про бажання припинити військові дії та відновити переговори щодо ядерної програми. На що Дональд Трамп відповів: Вони хотіли б поговорити, але мали зробити це раніше.

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