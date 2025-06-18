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Послы G7 о принятии закона об АРМА: Прогресс во внедрении реформ

Послы G7 приветствовали принятие закона о реформе АРМА
Фото: Depositphotos

Послы стран Группы семи в Украине выразили поддержку принятию закона о реформировании Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и связанных с ними преступлений (АРМА).

Соответствующее заявление дипломаты обнародовали на платформе X.

Послы G7 поддержали принятие закона о реформировании АРМА

В заявлении G7 отмечается, что внедрение этого закона является “ключом к созданию независимой системы управления активами”, которая будет способствовать борьбе с коррупцией в Украине и обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет.

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 — Системный прогресс во внедрении реформ имеет решающее значение для евроатлантической интеграции Украины, – подчеркнули представители G7.

Напомним, Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект, предусматривающий новые критерии для назначения главы АРМА, введение конкурса с участием международных экспертов, прозрачные процедуры управления арестованными активами, а также усиленный контроль за их передачей.

Законопроект был принят в первом чтении 12 февраля. В Кабинете министров ранее отмечали необходимость его скорейшего принятия, поскольку он входит в перечень требований Евросоюза.

Согласно условиям плана Ukraine Facility, Украина обязалась утвердить закон о реформе АРМА и повысить его институциональную способность.

Принятие закона было одной из предпосылок для разблокирования финансовой поддержки со стороны ЕС на сумму €600 млн.

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