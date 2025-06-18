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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Посли G7 про ухвалення закону про АРМА: Прогрес у впровадженні реформ

Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА
Фото: Depositphotos

Посли країн Групи семи в Україні висловили підтримку ухваленню закону про реформування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних і пов’язаних злочинів (АРМА).

Відповідну заяву дипломати оприлюднили на платформі X.

Посли G7 підтримали ухвалення закону про реформування АРМА

У заяві G7 наголошується, що впровадження цього закону є “ключем до створення незалежної системи управління активами”, яка сприятиме боротьбі з корупцією в Україні та забезпечить додаткові надходження до державного бюджету.

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 – Системний прогрес у впровадженні реформ має вирішальне значення для євроатлантичної інтеграції України, – підкреслили представники G7.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає нові критерії для призначення голови АРМА, впровадження конкурсу за участі міжнародних експертів, прозорі процедури управління арештованими активами, а також посилений контроль за їх передачею.

Законопроєкт був ухвалений у першому читанні 12 лютого. У Кабінеті міністрів раніше наголошували на необхідності якнайшвидшого його прийняття, оскільки він входить до переліку вимог Євросоюзу.

Згідно з умовами плану Ukraine Facility, Україна зобов’язалась затвердити закон про реформу АРМА та підвищити його інституційну спроможність.

Прийняття закону було однією з передумов для розблокування фінансової підтримки з боку ЄС на суму €600 млн.

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