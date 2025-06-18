Верховная Рада приняла реформу АРМА с международным контролем

Верховная Рада приняла в целом законопроект №12374-д, предусматривающий реформу Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк из фракции Голос в своем Telegram-канале.

Что известно о законопроекте №12374-д

По его словам, документ предусматривает кардинальные изменения в работе ведомства и привлечение международных экспертов к отбору руководства.

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За законопроект №12374-д о внесении изменений в отдельные законы относительно усиления институциональной способности АРМА проголосовали в целом 253 народных депутата на пленарном заседании.

Реформа АРМА включает:

процедуру отбора главы с участием международных экспертов,

введение прозрачного механизма управления агентством,

усиление контроля за передачей активов.

Нововведения должны повысить эффективность работы ведомства в сфере управления конфискованными активами.

Законодательные изменения направлены на устранение системных недостатков в функционировании агентства, которые неоднократно критиковались как отечественными экспертами, так и международными партнерами.

Железняк подчеркнул евроинтеграционный характер принятого закона.

По его словам, принятие документа стало основанием для разблокирования €600 млн финансовой помощи от Европейского Союза, которая ранее была заморожена из-за недостатков в работе агентства.

Ярослав Железняк отметил, что международные эксперты неоднократно указывали на необходимость реформирования АРМА как ключевого условия для получения финансовой поддержки ЕС.

Принятие закона означает выполнение одного из важных требований европейских партнеров по борьбе с коррупцией и управлению конфискованными активами.

Новый закон вступает в силу после подписания президентом Украины.

Напомним, что руководителем АРМА в 2023 году избрана Елена Дума. За нее проголосовали шесть из восьми членов конкурсной комиссии.

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