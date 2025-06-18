Россия использует медиа в Африке и Латинской Америке для подрыва позиций Украины

Россия ведет масштабную дезинформационную кампанию на нескольких континентах, в частности, в Африке, Латинской Америке и даже в европейских странах.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

По данным СВР, медийная экспансия Кремля подрывает международную репутацию Украины и создает дополнительные угрозы ее безопасности и внешнеполитическим позициям.

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Как работает российская пропаганда

В африканской стране Мали, в столице Бамако, под прикрытием независимого агентства African Initiative был создан проект для обучения журналистов. Формально это программа с дистанционными и очными курсами и последующим трудоустройством. На самом деле часть операции российских спецслужб, направленной на формирование инфраструктуры информационного влияния.

Ключевую роль в продвижении кремлевских нарративов играют медиа, контролируемые Россией, — RT (Russia Today) и Sputnik. Они не только транслируют выгодные Москве месседжи, но и активно сотрудничают с местными СМИ, имеют собственные офисы, технические ресурсы и тренинговые центры.

В Латинской Америке RT и Sputnik сотрудничают с телеканалами Telesur (Венесуэла) и HispanTV (Иран), распространяя антизападные нарративы на нескольких языках.

В Африке Россия заключила соглашения с более чем 30 местными телестанциями, что позволяет формировать лояльное Кремлю информационное поле.

Кроме того, зафиксированы случаи скрытого продвижения российского контента через местные медиа и инфлюэнсеры. К примеру, в Кении соглашения с крупными медиагруппами открывают России доступ к миллионной аудитории в разных странах региона.

Последствия для Украины

В СВР отмечают, что такая активность имеет прямые последствия для Украины. Она формирует глобальный информационный фон, в котором российская позиция выглядит нейтральной или даже истинной.

Это усложняет работу украинских дипломатов, особенно в регионах, где российское влияние доминирует. Пропагандистские кампании также создают предпосылки для военно-технического сотрудничества с африканскими режимами. В результате эти территории превращаются в логистические и оперативные базы для косвенных атак на интересы партнеров Украины, подчеркнули в СВР.

Источник : Служба внешней разведки

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