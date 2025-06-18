Росія використовує медіа в Африці та Латинській Америці для підриву позицій України

Росія веде масштабну дезінформаційну кампанію на кількох континентах, зокрема в Африці, Латинській Америці та навіть у європейських країнах.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

За даними СЗР, медійна експансія Кремля підриває міжнародну репутацію України та створює додаткові загрози для її безпеки й зовнішньополітичних позицій.

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Як працює російська пропаганда

В африканській країні Малі, у столиці Бамако, під прикриттям незалежного агентства African Initiative було створено проєкт для навчання журналістів. Формально це програма з дистанційними та очними курсами й подальшим працевлаштуванням. Насправді — частина операції російських спецслужб, спрямованої на формування інфраструктури інформаційного впливу.

Ключову роль у просуванні кремлівських наративів відіграють медіа, контрольовані Росією, — RT (Russia Today) та Sputnik. Вони не лише транслюють вигідні Москві меседжі, а й активно співпрацюють із місцевими ЗМІ, мають власні офіси, технічні ресурси та тренінгові центри.

У Латинській Америці RT і Sputnik співпрацюють із телеканалами Telesur (Венесуела) та HispanTV (Іран), поширюючи антизахідні наративи кількома мовами.

В Африці Росія уклала угоди з понад 30 місцевими телестанціями, що дозволяє формувати лояльне до Кремля інформаційне поле.

Крім того, зафіксовано випадки прихованого просування російського контенту через місцеві медіа та інфлюенсерів. Наприклад, у Кенії угоди з великими медіагрупами відкривають Росії доступ до мільйонної аудиторії в різних країнах регіону.

Наслідки для України

У СЗР зазначають, що така активність має прямі наслідки для України. Вона формує глобальний інформаційний фон, у якому російська позиція виглядає нейтральною або навіть правдивою.

Це ускладнює роботу українських дипломатів, особливо в регіонах, де російський вплив домінує. Пропагандистські кампанії також створюють передумови для військово-технічної співпраці РФ із африканськими режимами. У результаті — ці території перетворюються на логістичні та оперативні бази для непрямих атак на інтереси партнерів України, наголосили у СЗР.

Джерело : Служба зовнішньої розвідки

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